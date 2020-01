Drugs legaal maken een goed idee? Deskundigen zien ook bezwaren

Verslavingsdeskundige Harmen Beurmanjer van verslavingsinstituut Novadic-Kentron vindt dat er zeker wat te zeggen is voor het reguleren van de drugsmarkt. "Zelf denk ik dat het een goed idee is om te kijken naar het wietexperiment. Als dat heel goed werkt, kan je kijken of het voor andere stoffen ook werkt."

Het is dan wel belangrijk om per middel te kijken hoe dat gereguleerd kan worden. "Alles massaal decriminaliseren of criminaliseren is niet de oplossing. Niet alle middelen zijn even verslavend", zegt Beurmanjer.

Zelf is hij gespecialiseerd in de drug ghb. "Bij ghb heb ik wel twijfels over legalisering omdat het nogal een potente stof is. Het verschil tussen een voelbaar effect en overdosering is maar 2 milliliter. Het gaat dus best heel vaak per ongeluk mis, zelfs bij geoefende gebruikers."

'Ook zuivere xtc is gevaarlijk'

Beurmanjer vindt het goed dat de opstellers van het manifest pleiten voor onderzoek naar regulering van het drugsbeleid. "Ik ben het er wel mee eens dat repressie niet de oplossing is, maar ik heb wel twijfels of je alles moet legaliseren. Een vrije drugsmarkt is ook geen goed idee. We moeten een weg zien te vinden tussen repressie en een vrije drugsmarkt in en daarbij moet er per middel beleid worden gemaakt."

Het legaliseren of reguleren van de drugsmarkt helpt volgens hem niet bij het voorkomen van alle ongelukken met drugs. "Ook wanneer xtc heel zuiver is, blijven er risico's voor de gebruiker. Drugsgebruik brengt namelijk altijd risico met zich mee."