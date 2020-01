Wanneer gaan we niet meer dood aan kanker?

RIVM-centrumhoofd Van Delden denkt wel dat bevolkingsonderzoeken een belangrijke rol spelen bij het streven kanker tot een chronische ziekte te maken. "Natuurlijk zijn vernieuwende technologieën van enorm belang bij het behandelen van kanker. Maar hoe eerder je erbij bent, hoe groter je overlevingskansen zijn. Hier zit dus ook echt een belangrijk deel van de winst."

Dat is dus iets anders dan van kanker een chronische ziekte maken. "Het gaat dan om vroegdiagnostiek, met het doel kanker te genezen."

We zijn niet van kanker af

Volgens IKNL-onderzoeker Otto Visser is het best aannemelijk dat over 35 jaar (bijna) iedereen kanker overleeft. "Maar dat wil niet zeggen dat je dan als patiënt helemaal geen last meer hebt van de ziekte. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je de rest van je leven medicijnen moet slikken. Dus ook als iedereen zou overleven, zijn we niet per se van kanker af."

En sommige kankers blijven hardnekkiger dan andere, benadrukt Emile Voest van het Antoni van Leeuwenhoek. "Ik kan dan ook niet zeggen wanneer we niet meer dood zullen gaan aan kanker. Dat zou betekenen dat er voor alle kankers tegelijk een behandeling zou zijn."

Wel is hij positief over de stappen die elk jaar gezet worden. "Het belangrijkste is dat we nooit verslappen, samen met instellingen als het KWF, in onze inspanning om kanker tot een kleiner probleem te maken en nieuwe kennis sneller bij de patiënt te brengen. Maar ik realiseer me wel: het is makkelijker om van 40 naar 60 procent overlevingskans te gaan dan van 80 naar 100 procent."