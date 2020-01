Overlevingskans voor mensen met kanker opnieuw toegenomen

De overlevingskans van mensen met kanker neemt toe. Twee derde van de patiënten die in 2013 de diagnose kanker kregen, was vijf jaar later nog in leven, blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. Een jaar eerder lag dat aantal nog op 64 procent.

De zogeheten 'vijfjaarsoverleving' neemt in Nederland ieder jaar met ongeveer 1 procent toe. Dat komt door betere en snellere diagnoses en behandelingen. In 1989, toen het Integraal Kankercentrum Nederland begon met de databank van kankerpatiënten, was de kans 42 procent dat iemand vijf jaar na de diagnose nog in leven was.

Kwaliteit van leven

De kans op genezing is vooral fors toegenomen bij mensen met borstkanker, prostaatkanker, darmkanker, nierkanker, slokdarmkanker en veel soorten bloed- en lymfeklierkanker.

"Bij slokdarmkanker was in 1989 de kans op genezing 8 procent, nu 23 procent. Dat is indrukwekkend", schrijven de onderzoekers. Dat komt onder meer omdat de behandeling voorafgaand aan de operatie is verbeterd.

De overlevingskans voor mensen met longkanker, de meest voorkomende kankersoort in ons land, is voor het eerst een beetje gestegen. Was tot 2003 slechts 12 procent van de patiënten nog in leven vijf jaar na de diagnose, nu is dat 21 procent. De ziekte wordt sneller ontdekt dan voorheen. Ook is er een nieuwe bestralingstechniek voor patiënten die niet voor een operatie in aanmerking komen.

Voor veel kankersoorten geldt zelfs dat vier op de vijf patiënten de ziekte overleeft. Het gaat om huidkanker, borstkanker, prostaatkanker en minder vaak voorkomende soorten als zaadbalkanker en hodgkinlymfoom. Daarom is er steeds meer aandacht voor kwaliteit van leven en de klachten die mensen kunnen hebben nadat ze van kanker zijn genezen.

Nieuwe perspectieven

De cijfers zijn niet alleen maar positief. Bij maagkanker en blaaskanker is nauwelijks vooruitgang geboekt als het gaat om het aantal patiënten dat de ziekte overleeft.

Bij maagkankerpatiënten is de kanker vaak al uitgezaaid op het moment dat de diagnose gesteld wordt, waardoor de prognose slecht is. Bij blaaskanker geeft de komst van immunotherapie wel nieuwe perspectieven, zeggen de onderzoekers. De kans op genezing van alvleesklierkanker is met 5 procent nog steeds het kleinst.