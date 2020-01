Nu ook vogelgriep in Oost-Duitsland, virus vastgesteld bij kolgans

In het Oost-Duitse Brandenburg is vogelgriep ontdekt, meldt de regering van de deelstaat. Het virus werd geconstateerd bij een dode kolgans, in een regio die tegen de Poolse grens ligt.

Pluimveebedrijven zijn opgeroepen om maatregelen om besmetting te voorkomen aan te scherpen. Ook hobbyboeren worden opgeroepen extra alert te zijn. Zo moeten ze bezoekers aan de hokken hun schoenen laten ontsmetten.

Het is voor het eerst sinds de uitbraak in Oost-Europa dat het H5N8-virus in Duitsland is vastgesteld. Rond de jaarwisseling kwamen uit Polen de eerste meldingen van het zeer besmettelijke virus.

Sindsdien is het ook ontdekt in Hongarije, Slowakije, Roemenië en Tsjechië. Inmiddels is ook in Oekraïne een besmetting vastgesteld, voor het eerst in drie jaar.

Nog geen ophokplicht

Nederlandse pluimveehouders vrezen dat het virus via wilde vogels hiernaartoe komt en pleiten voor een ophokplicht. Minister Schouten (Landbouw) wilde daar afgelopen week nog niet aan, maar zei dat de situatie begin deze week opnieuw wordt bekeken. Ze zei ook dat ze zich zorgen maakt over de manier waarop het vogelgriepvirus zich in Europa verspreidt.

De laatste keer dat in Duitsland vogelgriep werd ontdekt was in september 2018, in de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. Het ging toen wel om een andere variant.