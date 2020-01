Opwinding in Ouwehands Dierenpark: reuzenpanda's paren eindelijk

De langverwachte eerste paring tussen de reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya in Ouwehands Dierenpark heeft plaatsgevonden. De verzorgers werkten sinds de komst van de panda's naar Rhenen, in 2017, toe naar dit moment.

Een reuzenpanda zwanger krijgen, is namelijk complex. Het vrouwtje is maar drie tot zeven dagen per jaar vruchtbaar. "De komende weken worden spannend. De hormonen in de urine van Wu Wen blijven dagelijks gemonitord en zullen moeten uitwijzen of het een succesvolle paring is geweest", laat Ouwehands weten aan RTV Utrecht.

Bedreigde diersoort

De reuzenpanda is een bedreigde diersoort en komt alleen in China in het wild voor. De laatste telling toonde aan dat er nog ruim 1800 reuzenpanda's in het wild leven. Het dierenpark hoopt een bijdrage aan het fokprogramma te kunnen leveren.

Voor en achter de schermen werden dan ook meerdere maatregelen getroffen om een paring te stimuleren. Zo werd urine van de dieren in elkaars verblijf verspreid, kreeg Xing Ya geluidsopnames te horen van andere reuzenpandamannen in de paartijd en werd hij getraind om op zijn achterpoten te staan, zodat hij in staat zou zijn de daad te volbrengen.

Zaterdag

De maatregelen leidden niet tot gevolgen, tot nu. "Eind vorige week bleek uit de hormoonbepaling dat Wu Wen er klaar voor was. Vanaf dat moment zijn de pandaverzorgers dag en nacht aanwezig geweest om de reuzenpanda's te begeleiden en samen te brengen in een speciaal verblijf", aldus de dierentuin. Zaterdag werd de daad voltrokken.

Als in Nederland een jong wordt geboren, mag Ouwehands dat vier jaar houden. Daarna gaat het dier naar de pandaopvang in China waar zijn ouders ook vandaan komen.