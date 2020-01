Depressiegala gaat ondanks subsidie-ophef door, sprekers zeggen af

Drie BN'ers die morgen zouden spreken op het Depressiegala, zien daarvan af omdat het evenement in opspraak is geraakt. Het subsidiegeld van het ministerie van Volksgezondheid ging vooral op aan kosten voor directie en management, onthulde Nieuwsuur. De organisatie achter het gala, de Mental Health Foundation (MHF), kreeg daar in 2017 één keer subsidie voor.

"Het is een hele kwalijke zaak die nu uitkomt. Als wij ons daar aan verbinden, geeft dat geen goed gevoel. Wij wisten van niks", zegt Frank Jansen, die samen met zijn man Rogier Smit bekend is van het interieurprogramma Paleis voor een prikkie.

Het echtpaar had toegezegd omdat de dochter van Jansens beste vriendin hem ervoor had gevraagd. Wat er van ze verwacht werd, wisten ze niet. "Dat vond ik ook al heel vervelend. Maar meestal verdiep ik mij pas in wat wij moeten doen als ik ergens aankom."

Altijd positief

Met het onderwerp heeft het duo eigenlijk weinig. "Ik ken het woord 'depressie' niet. Ik ben met een goed humeur geboren, ik denk altijd positief en ben altijd positief. We dachten dat wij als positievelingen een enorme positieve bijdrage zouden kunnen leveren aan het Depressiegala."

Eigen keus

Ook actrice Dilan Yurdakul, die sinds haar veertiende worstelt met depressies, heeft afgezegd. "Het is jammer, maar iedereen mag daarin zijn eigen keus maken", reageert een woordvoerder van het gala.

De andere zeven sprekers komen wel en zijn vandaag door de organisatie Mental Health Foundation (MHF) gebeld. "Ze staan volledig achter wat ze gaan doen. Ze vinden het belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken, los van alles dat er speelt."

Volgens de woordvoerder zijn er geen bezoekers die van hun kaartjes af willen en zijn de ruim 280 plaatsen "zo goed als uitverkocht."

MHF-bestuursleden, de psychiaters Bram Bakker en Esther van Fenema, laten weten dat ze tijdens het gala een toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden.