Ondernemers boos over nieuw aangiftesysteem Belastingdienst

Emeritus hoogleraar belastingrecht Zwemmer van de Universiteit van Amsterdam maakt zich kwaad en spreekt van "machtsmisbruik" door de Belastingdienst. Volgens hem is het systeem ook onwettig, omdat het dus nog niet goedgekeurd is door de Tweede Kamer. Behalve ondernemers moeten ook stichtingen, goede doelen en organisaties die bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan via E-herkenning werken.

Volgens het ministerie van Financiën gaat het om een dienstverlening, omdat ondernemers via E-herkenning kunnen communiceren met de overheid. Dan is het logisch dat daar kosten aan verbonden zijn, zo is de redenering.

Oud-hoogleraar Zwemmer bestrijdt dat. "Het is zeker geen dienst die verleend wordt, ik verleen de overheid een dienst door aangifte te doen. De overheid hoort te zorgen voor een gratis veilige digitale omgeving waar ondernemers aangifte kunnen doen. Het is toch van de gekke dat ik als ondernemer een commerciële partij in de arm moet nemen om aangifte te doen. Het is principieel onjuist, dat het geld kost om aan je fiscale verplichtingen te doen."

Wettelijke basis ontbreekt

Regeringspartijen ChristenUnie, CDA, VVD en D66 vinden dat de Belastingdienst, net als bij eerdere affaires, over de schreef gaat en zich niet aan de wet houdt. CDA-Kamerlid Omtzigt, betrokken bij het aan het licht komen van de problemen met de ten onrechte teruggevorderde kindertoeslagen, weet niet op basis van welke wet de Belastingdienst nu geld vraagt voor het doen van aangifte. "Die lijkt te ontbreken".

Daarbij heeft hij veel vragen over de uitvoering. Want veel partijen zoals kerkgenootschappen, opgeheven bedrijven, en bedrijven uit het buitenland die hier mensen in dienst hebben kunnen niet eens E-herkenning aanvragen.

ChristenUnie-Kamerlid Bruins wil dat er uitstel komt. Hij merkt op dat het motto "Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker" van de Belastingdienst zo langzamerhand niet meer van toepassing is. Bruins wil dat de Belastingdienst snel besluit om de maatregel uit te stellen.

Steven van Weyenberg (D66) zegt te begrijpen dat de overheid digitale communicatie beter wil beveiligen, maar vraagt zich af waarom E-herkenning al wordt ingevoerd terwijl de Kamer het wetsvoorstel nog moet behandelen.

Heel veel vragen

Niet alleen voor ondernemers met een BV, ook voor kerken en sommige goede doelen is invoering van E-herkenning een probleem. "Wat tot voor kort in vijf minuten was gebeurd, is nu een hels karwei", aldus Bruins.

VVD-Kamerlid Lodders stoort zich eraan dat ondernemers onnodig op kosten worden gejaagd. "Ik heb heel veel brieven en e-mails gehad van ondernemers." Volgens haar is het systeem te snel geïntroduceerd. "Er is iets minder goed nagedacht over de gevolgen. Nu wordt al duidelijk dat bij een aantal mensen grote problemen ontstaan."

Voor sommige ondernemers is het niet mogelijk om een E-herkenning aan te vragen omdat ze geen KvK-nummer hebben. "Heel veel vragen waar ik opheldering over wil voordat we hiermee verder gaan."