Australië pompt geld in toerismesector na verwoestende bosbranden

De Australische regering pompt tientallen miljoenen in de toerismesector om die te helpen herstellen na de verwoestende bosbranden van de afgelopen maanden. Premier Morrison zegt dat de sector voor de grootste uitdaging in de recente geschiedenis staat en maakt daarom omgerekend 47 miljoen euro vrij.

Dat geld komt uit het nationale fonds voor het herstel na de bosbranden. De Australische toerismeautoriteit verwacht dat de schade voor de toerismesector aan het eind van dit jaar omgerekend zo'n 2,8 miljard euro zal zijn. Uit voorlopige cijfers zou blijken dat in de eerste twee weken van het jaar tussen de 20 en 30 procent minder boekingen waren dan in dezelfde periode vorig jaar.

'Geld is hard nodig'

Morrison noemt de kapitaalinjectie een urgente investering voor de bedrijven die zijn en zullen worden getroffen door de bosbranden. Volgens hem is een op de dertien banen afhankelijk van toerisme en hebben de horeca en reisorganisaties dat geld daarom hard nodig.

Het geld wordt ook besteed aan de promotie van Australië in het buitenland en voor het organiseren van evenementen als concerten en exposities. De toerismesector heeft positief gereageerd op de impuls, maar zegt dat er nog een lange weg te gaan is.

Australië heeft naast de bosbranden ook te kampen met overstromingen door zware regenval. Op sommige plekken in het oosten van het land is in een dag tijd meer regen gevallen dan normaal in drie maanden tijd valt. Met name de deelstaten Victoria, New South Wales en Queensland hebben last van het noodweer.