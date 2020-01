Na bosbranden kampt Australië nu ook met overstromingen

Delen van het oosten van Australië kampen met hevige regenval. Op sommige plekken is in een dag tijd meer regen gevallen dan normaal gesproken valt in drie maanden tijd.

Het weer helpt de brandweer met het bestrijden van bosbranden, maar leidt ook tot problemen. Met name de deelstaten Victoria, New South Wales en Queensland hebben last van het noodweer. In Queensland zijn wegen niet begaanbaar doordat ze zijn overstroomd en op diverse plekken is de stroom uitgevallen.

De overvloedige regen na de lange periode van bosbranden veroorzaakt ook milieuproblemen. Zo wordt de as door de regen mee gespoeld naar rivieren. Het met as vervuilde water is schadelijk voor het milieu. Er zouden al honderdduizenden vissen door zijn gestorven.

Bosbranden

Dat het nu in een aantal regio's regent betekent niet dat de problemen met de bosbranden voorbij zijn. Naar schatting woeden er nog zo'n honderd branden in heel Australië.

"Australië is een groot land. De regen is niet overal in dezelfde hoeveelheden gevallen", zegt correspondent Eva Gabeler. "Op een schiereiland in de buurt van Melbourne hebben ze net een evacuatie-advies afgegeven in verband met de bosbranden. Dus de tegenstellingen zijn erg groot."