Presentator Kaj van der Ree biedt excuses aan voor seksueel wangedrag

Tv- radio- en YouTube-presentator Kaj van der Ree heeft spijt van zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover minderjarige meisjes en jonge vrouwen. Dat zegt hij in een reactie op de beschuldigingen aan zijn adres, die gisteravond naar buiten kwamen in RTL Boulevard.

"De afgelopen dagen is naar buiten gekomen dat ik in het verleden via sociale media enkele seksueel getinte contacten heb gehad met toen nog minderjarige meisjes. Ik was vereerd door de aandacht die ik kreeg en was mij toen niet bewust van de implicaties van mijn gedrag", staat in de schriftelijke verklaring.

Een aantal meisjes claimt dat Van der Ree naaktfoto's van zichzelf heeft gestuurd met de vraag of zij ook naaktfoto's wilden terugsturen. "Ik zie nu in dat ik domme fouten heb gemaakt en ik bied daarvoor mijn oprechte excuses aan, in de eerste plaats aan de jonge vrouwen die het betreft. Daarnaast besef ik dat ik mijn omgeving ernstig heb teleurgesteld."

'Ook een gewone jonge man'

Van der Ree (28) werkt als freelancer voor BNNVARA als presentator van Proefkonijnen en het radioprogramma Skaj is the Limit op NPO 3FM. Voor RTL is hij een presentator bij het YouTube-kanaal Concentrate. BNNVARA heeft per direct de uitzending van zijn radio- en tv-programma stopgezet.

"Ik hoop dat mensen willen begrijpen dat ik behalve een bekende mediapersoonlijkheid ook een gewone jonge man ben die een aantal fouten heeft gemaakt en daar lessen uit wil trekken. Seksueel getint verkeer met minderjarigen heb ik achter mij gelaten, en ik kan verzekeren dat het ook niet meer zal gebeuren."