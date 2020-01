Iran stuurt zwarte dozen neergehaald vliegtuig naar Oekraïne

Iran stuurt de zwarte dozen met vluchtgegevens van het Oekraïense vliegtuig dat op 8 januari door de Iraanse Revolutionaire Garde werd neergehaald naar Kiev. Daar krijgen ook deskundigen uit Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten de gelegenheid om de data te onderzoeken. Iran zegt dat het de zwarte dozen niet zelf kan onderzoeken.

Bij de vliegramp kwamen alle 176 inzittenden van het toestel om het leven. Kort ervoor waren de spanningen tussen Iran en de VS hoog opgelopen door de liquidatie met een drone van een hoge Iraanse generaal door het Amerikaanse leger.

De Revolutionaire Garde bestookte daarop als vergelding Amerikaanse doelen in Irak met raketten. Het duurde dagen voor het Iraanse regime toegaf dat het passagiersvliegtuig, een Boeing 737, bij vergissing was neergehaald. De affaire leidde in Iran tot felle protesten tegen het regime.

Expertise

Het toestel van Ukraine International Airlines was onderweg van Teheran naar Kiev. Veel passagiers waren Iraans of hadden een dubbele nationaliteit: zo waren er 57 inzittenden met een Canadees paspoort. Ook zaten er Zweden, Afghanen en Britten in.

De Canadese premier Trudeau had Iran al opgeroepen om de zwaar beschadigde zwarte dozen naar Frankrijk te sturen: hij zegt dat dat land de expertise heeft die nodig is voor het onderzoek. De motor van de Boeing is gebouwd door een Frans-Amerikaans bedrijf.