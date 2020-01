Rob Stenders krijgt Pop Media Prijs voor 'kinderlijk enthousiasme'

Rob Stenders is sinds 1985 te horen op de nationale radio en sinds 2015 een van de vaste dj's op Radio 2. "De jury heeft sterk het vermoeden dat het vooral Stenders is die de zender van het wat stoffige 'gouden ouden' imago heeft afgeholpen", staat in het juryrapport.

"Niet omdat hij geen oude plaatjes draait, maar omdat zijn selectie zich richt op liedjes die misschien niet de gouden status hebben gekregen, maar het wel verdienden. Je kunt geen uitzending van hem luisteren zonder te denken: wat goed is dit. Of: was ik helemaal vergeten."

Popjournalistiek

De Pop Media Prijs wordt al 25 jaar lang jaarlijks uitgereikt aan iets of iemand die een belangrijke bijdrage levert aan de popjournalistiek. Dat kan een persoon zijn, maar ook bijvoorbeeld een programma, een boek of een documentaire. Aan de prijs is een geldbedrag van 3000 euro verbonden.

Andere genomineerden waren dit jaar Red Light Radio en documentairemaker Carine Bijlsma.