Presentator beschuldigd van seksueel wangedrag, programma's stopgezet

Vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen presentator Kaj van der Ree worden zijn radioprogramma en tv-show per direct stopgezet. Dat meldt omroep BNNVARA.

Meerdere meisjes hebben zich bij RTL Boulevard gemeld met het verhaal dat Van der Ree hen seksueel getinte berichtjes heeft gestuurd. Dat zou gebeurd zijn rond 2016, toen de meisjes tussen de 13 en 16 jaar waren en Van der Ree midden twintig.

Van der Ree (28) werkt voor BNNVARA als presentator van Proefkonijnen en het radioprogramma Skaj is the Limit op NPO 3FM. Voor RTL is hij betrokken bij het YouTube-kanaal Concentrate.

'Samenwerking heroverwegen'

"Naar aanleiding van de beschuldigingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van Kaj van der Ree hebben we, samen met de NPO, besloten de uitzendingen van Proefkonijnen per direct te stoppen en zijn radioshow op 3FM niet uit te zenden", zegt de omroep in een reactie. "We zijn met hem in gesprek gegaan en komen tot de conclusie dat we de samenwerking tussen BNNVARA en Kaj moeten heroverwegen."

Ook alle video's in het YouTube-kanaal van de presentator zijn offline gehaald. Van der Rees persoonlijke kanaal heeft 251.000 volgers.