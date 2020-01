Nu ook vogelgriep in Tsjechië, vermoedelijk door watervogel

Op een boerderij in Tsjechië is vogelgriep geconstateerd. Het virus is ontdekt op een pluimveehouderij in het midden van het land. Twaalf kippen waren besmet, de helft daarvan was binnen twee dagen dood. De rest van het pluimvee wordt afgemaakt.

Volgens de Tsjechische gezondheidsautoriteiten is het virus vermoedelijk verspreid door een watervogel in de vrije natuur. Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat dieren in de omgeving ook worden besmet.

Het is voor het eerst in drie jaar dat het virus is vastgesteld in het Midden-Europese land. Afgelopen weken werd al vogelgriep ontdekt bij pluimvee in Hongarije, Slowakije, Roemenië en Polen.

Kippen nog niet verplicht naar binnen

De Nederlandse pluimveesector is bang dat het virus ook naar Nederland komt. De branche pleitte afgelopen week bij minister Schouten voor een ophokplicht, maar de minister vindt dat nu nog niet nodig. Maandag wordt de situatie opnieuw bekeken. Schouten maakt zich wel zorgen over de manier waarop het vogelgriepvirus zich in Europa verspreidt.

Er worden al maatregelen genomen zoals het extra reinigen en ontsmetten van bijvoorbeeld vrachtwagens, maar dat is wat de pluimveesector betreft niet genoeg. Die vreest dat wilde vogels het virus meenemen naar Nederland.