Nederlandse trainingsmissie in Irak wordt hervat

De Nederlandse trainingsmissie in Irak wordt zo spoedig mogelijk hervat, schrijven de ministers Bijleveld van Defensie en Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Een precieze datum van hervatting kan nog niet gegeven worden.

Er is volgens de ministers een "zorgvuldige weging van de veiligheidssituatie" gemaakt, waaruit bleek dat de bijdrage aan de anti-IS-coalitie kan worden hervat. Zowel in Noord-Irak als in Bagdad gaan de Nederlandse militairen weer aan de slag.

De missie werd twee weken geleden stilgelegd nadat de spanningen in de regio waren opgelopen vanwege de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. Daarop bestookte Iran militaire bases in Irak, waar westerse troepen gelegerd zijn.

NAVO

Het Iraakse parlement wil dat de buitenlandse troepen uit het land vertrekken, maar het kabinet zei woensdag al dat het de Nederlandse missie wil voortzetten. Minister Blok zei dat de Iraakse regering Nederland niet heeft gevraagd weg te gaan.

Naast de circa zestig militairen in Noord-Irak en Bagdad zijn er ook twee Nederlandse stafofficieren actief in de NAVO-missie in Irak. De NAVO heeft nog niet over hervatting van de militaire activiteiten besloten. Zij zullen hun werk dus nog niet kunnen oppakken.

Schuilen voor raketten

Eerder vandaag hebben in Irak gestationeerde militairen voor het eerst gereageerd op de recente Iraanse wraakactie. In de Defensiekrant vertellen de Nederlanders hoe ze moesten schuilen voor raketten.

De militairen hielden rekening met een Iraanse vergelding van de dood van Soleimani, maar hadden de rakettenregen niet verwacht. Het werd volgens sergeant-majoor Jasper en marinier Clint pas in de ochtend duidelijk wat er precies was gebeurd. "Wij wisten direct dat er geen Nederlandse gewonden waren, wat heel prettig was."