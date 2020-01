Kabinet wil militairen in Irak houden, 'geen Iraaks beleid om ze weg te sturen'

In Erbil, in Noord-Irak, leiden zo'n vijftig Nederlandse trainers Iraaks-Koerdische peshmerga op. De Koerdische strijders worden getraind in onder meer schietvaardigheid, leiderschap en het beveiligen van grote gebieden. In Bagdad begeleiden drie tot twaalf Nederlanders trainers Iraakse commando's.

Nederland neemt sinds 2015 deel aan de internationale coalitie die in Irak strijdt tegen terreurorganisatie IS.