Van Laarhoven hoort volgende week of hij de cel uit mag voor ziekenhuisopname

Ex-coffeeshophouder Johan van Laarhoven hoort over een week of hij de gevangenis mag verlaten voor een opname in het ziekenhuis. De rechtbank in Den Haag doet volgende week vrijdag uitspraak in een kort geding dat door de verdediging van Van Laarhoven was aangespannen.

Hun cliënt zat jarenlang in Thailand vastzat en kwam gisteravond in Nederland aan. Volgens de advocaten lijdt Van Laarhoven aan zeventien gezondheidsklachten die moeten worden onderzocht.

De advocaten van de Staat zijn evenwel van mening dat Van Laarhovens gezondheid niet zo slecht is dat hij onmiddellijk in een ziekenhuis hoeft te worden opgenomen. Een arts in de gevangenis in Vught stelde na een eerste onderzoek vast dat de medische zorg in de gevangenis op dit moment voldoende is. Ook had Van Laarhoven een zogeheten fit-to-fly-verklaring om gisteren van Thailand naar Nederland te vliegen.

Eerder vandaag verzekerde minister Dekker (Rechtsbescherming) dat Van Laarhoven alle medische hulp krijgt die hij nodig heeft. "Er zijn medische faciliteiten in de gevangenis zelf, maar als het nodig is dat er echt spoedeisende of specialistische ingrepen nodig zijn, dan kan hij naar een ziekenhuis."

Vijf jaar vast in Thailand

Van Laarhoven landde gisteren op Schiphol na vijf jaar te hebben vastgezeten in een Thaise cel. Zijn broer Frans zei op een persconferentie dat de familie teleurgesteld is dat ze hem niet direct mochten zien. Ook zei hij dat zijn broer te ziek is om naar de gevangenis te gaan. De broers hebben elkaar vandaag ontmoet. Volgens Frans van Laarhoven was het weerzien "emotioneel".