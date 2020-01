'Kennis van computers is geen voorwaarde meer voor cybercrime'

Toegang voor 2 dollar per dag klinkt als een koopje, maar volgens Maasland "moeten we niet naïef zijn over de inkomsten" van de 22-jarige arrestant. "Hij zou best duizenden klanten kunnen hebben gehad. Dat telt op tot een heel aardig salaris."

Opvallend is dat sites zoals WeLeakInfo zich presenteren als diensten die juist iets goeds willen doen voor de mensheid: zoek op of je gehackt bent, zie welke info van jou bekend is - zo prees de site zich aan. Daarmee kiezen ze de lijn van legitieme services als HaveIBeenPwned of Firefox Monitor, die alle bekende lekken op een rijtje zetten die aan jouw mailadres gekoppeld zijn.

Het grote verschil is dat die diensten wel aangeven of je gehackt bent, maar de wachtwoorden niet vrijgeven. Die gegevens zijn er wel, zegt Maasland. "Er zijn lijsten met deels onherkenbaar gemaakte wachtwoorden die over het internet rondgaan, je kunt ze bij wijze van spreken googelen. Bijvoorbeeld van die LinkedIn-hack. Als je vervolgens daar genoeg 'brute force' rekenkracht op loslaat, kun je de wachtwoorden achterhalen en die vervolgens aanbieden op je site. Dat is waar je dan je geld mee verdient."

'Vanaf 12 tekens zit je goed'

Wat moet je nu als gewone surfer met dit nieuws, als je je zorgen maakt om je eigen accounts? Kijk eerst even hoe groot de schade is via HaveIBeenPwned of Firefox Monitor, adviseert Maasland. Als blijkt dat een van je accounts is gehackt of gelekt, zorg dan dat je een nieuw wachtwoord neemt voor dat account.

"Voor wachtwoorden geldt: hoe langer, hoe beter. Vanaf 12 tekens zit je goed. En gebruik een wachtwoordmanager. Als dat te lastig blijkt, schrijf het dan desnoods thuis in een boekje op. De kans is klein dat dat gestolen wordt."

En schakel waar mogelijk tweestapsverificatie in. "Als er dan al iemand vanaf een onbekend adres in je account probeert te komen, moet je dat bevestigen via je mobiel. De kans is klein dat ze die ook in handen hebben."