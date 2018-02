Verdachte DDoS-aanvallen: banken moeten het op orde hebben

Volkskrant-systeem plat

De krant heeft op 31 januari, een dag voor de arrestatie van Jelle S., last van een cyberaanval. Redacteuren kunnen niet op internet, mailen of ├╝berhaupt in het systeem werken kan niet meer. "Val je de Volkskrant aan", vraagt de krant de jongen. Na enkele minuten: "Deed ja. Nu helemaal gestopt als het goed is :)'. Een fractie later werkt alles weer, schrijft de Volkskrant.