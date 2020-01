Kunstdetective Brand doet nieuwe ontdekking: eeuwenoude Iraanse dichtbundel

Het is kunstdetective Arthur Brand opnieuw gelukt een bijzonder kunstobject dat was gestolen, terug te vinden. Dit keer gaat het om een eeuwenoude dichtbundel uit de Iraanse literatuur, die jarenlang vermist was.

De bundel bevat verzen uit de veertiende eeuw van de beroemde Perzische dichter Hafiz, die zijn gedichten zelf nooit opschreef maar alleen voordroeg.

Volgens Brand is het een van de eerste boeken die na de dood van Hafiz zijn verschenen en daarom van groot belang: "Honderden miljoenen mensen lezen hem nog altijd en willen precies weten wat van hem is en wat niet. Als je dan teruggaat naar een van de eerste boeken na zijn dood, kom je het dichtst bij zijn echte woorden".

Het manuscript was in 2007 gestolen in Duitsland. Na een tip dat de bundel ergens in Engeland moest zijn, ging Brand zelf rondvragen. De bezitter wist niet dat het was gestolen en heeft het boek teruggegeven. Het gaat nu naar de Duitse politie en daarna naar de rechtmatige eigenaar.

Kunstdetective Brand wist in het verleden meerdere gestolen kunstwerken terug te vinden, zoals een schilderij van Salvador Dalí dat in 2009 uit het Scheringa Museum in Spanbroek was gestolen en een ring van de beroemde schrijver Oscar Wilde.