Weer stakingsdag Parijs, veel Fransen verzetten zich nog tegen pensioen bij 64

"In landen als Frankrijk, Duitsland en Italië loopt het leeuwendeel deel via de eerste pijler, het zogenaamde omslagstelsel. Daar ligt het probleem", legt Caminida uit. "Als je dat met Nederland vergelijkt: hier is dat ongeveer 50/50. Hier wordt het voor een groot deel gedragen door pensioenfondsen."

Binnen het omslagstelsel betaalt wie nu werkt dus voor degene die nu met pensioen gaat, maar door de vergrijzing loopt de verhouding scheef. Er zijn te weinig werkenden voor het grote aantal mensen dat met pensioen gaat. Caminida: "De bevolking wordt bovendien ouder en in Frankrijk wordt er een te hoog pensioen uitgekeerd. Hierdoor wordt het systeem gewoon onbetaalbaar."

De verhoging van de pensioenleeftijd is binnen dit systeem een effectieve maatregel. "Het mes snijdt dan aan twee kanten. Als je verhoogt, betalen mensen langer en krijgen ze minder lang een uitkering. Dat is dubbel winst." Maar dat is iets wat klaarblijkelijk gevoelig ligt.

"Als je aan een Fransman vraagt: 'Weet je dat ze in Nederland nog veel later met pensioen gaan?', dan antwoordt hij dat zij zich niet hoeven aan te passen aan de slechte voorwaarden in andere landen", zegt correspondent Renout.

Eerste acties sinds toezegging

Toch neemt de intensiteit van de protesten in het land af. Door de toezegging van premier Philippe om eventueel af te zien van de verhoging naar 64 jaar, is er meer ruimte gekomen. De vakbonden hebben van hem tot april de tijd gekregen om met een beter voorstel te komen. De grootste, meest gematigde bond, stemde daarmee in; overige bonden houden vast aan hun acties.

Vandaag is dus de eerste landelijke actiedag sinds de toezegging van de regering. "Dit is een belangrijke dag", zegt Renout. "Als er nu veel minder animo is voor de staking, wint de regering aan macht wanneer ze weer met de bonden aan tafel gaan."