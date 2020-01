'Ook OM-topman wil hogere maximumcelstraf voor doodslag'

OM-topman Gerrit van der Burg pleit in Trouw voor het verhogen van de maximale celstraf voor doodslag. Hij vindt het verschil met de strafmaat voor moord nu te groot.

Op doodslag staat maximaal vijftien jaar cel en op moord, sinds een verhoging in 2006, maximaal levenslang of dertig jaar cel. Moord betekent juridisch dat de dader van plan was om iemand om te brengen en dus bedenktijd heeft gehad. Bij doodslag is ook sprake van opzet, maar handelde de dader in een opwelling.

"Het zou goed zijn als het verschil wat meer wordt rechtgetrokken", zegt Van der Burg tegen de krant. "Want impulsdaden kunnen ook een sluitstuk zijn van een kwalijk patroon." De krant benadrukt dat er sinds 2012 striktere eisen gelden voor het bewijzen van voorbedachten rade en dus moord.

Bekir E.

Eerder riep de rechtbank Rotterdam al op tot het verkleinen van het verschil in strafmaat tussen moord en doodslag. De aanleiding was het vonnis in de zaak-Hümeyra. De Rotterdammer Bekir E. werd veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs, wegens doodslag. De rechtbank zag onvoldoende bewijs dat E. een vooropgezet plan had om Hümeyra dood te schieten, tot woede van de nabestaanden.

Trouw schrijft dat er tussen 2006 en 2018 in totaal 345 veroordelingen waren voor moord en 688 wegens doodslag.