Na 991 dagen kunnen Turken weer op Wikipedia

Turkse internetgebruikers kunnen in principe weer terecht op Wikipedia. De site was meer dan tweeënhalf jaar niet te bereiken, doordat de regering in Ankara de toegang blokkeerde. Het constitutionele hof stelt nu dat die blokkade een schending is van de vrijheid van meningsuiting.

Het besluit om Wikipedia weer vrij te geven past in een trend van meer openheid in Turkije, zegt Alp Toker, oprichter van internetwaakhond NetBlocks, die de vrijheid van het web in de gaten houdt. "Er bestaat nog wel een rechtsstaat in Turkije. De vrije meningsuiting is beperkt, maar de situatie verandert. Er zijn instituties en politieke spelers die druk uitoefenen om die vrijheid te vergroten."

"Bovendien dringt het door in Ankara dat het blokkeren van Wikipedia een hele slechte zet was", voegt Toker toe. "Want het betekende dat niemand in Turkije een bijdrage kon leveren aan de inhoud van de site. Daarmee gaf het land alle controle uit handen over hoe Turkije wordt beschreven." Turkije kon bijvoorbeeld geen invloed meer hebben op de inhoud van de Wikipedia-pagina over Turkije.