Ook gemeente Zutphen heeft last van hackaanval door Citrix-lek

Hackers hebben ook geprobeerd om binnen te komen in het netwerk van de gemeente Zutphen via het lek in Citrix. Eerder vandaag werd bekend dat dit lek misbruikt is om binnen te komen bij het Medisch Centrum Leeuwarden. In beide gevallen is de impact nog onduidelijk.

Volgens de gemeente is er "geen signaal" dat er ook daadwerkelijk toegang is verkregen tot systemen of dat er gegevens zijn gestolen. Zekerheid hierover is er nog niet, de gemeente laat dit onderzoeken.

Zutphen schrijft verder in het persbericht dat het afgelopen maandag de kwetsbaarheid in Citrix heeft gerepareerd en dat een dag later de poging tot hacken is ontdekt.