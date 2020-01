Protest Iran houdt aan: 'Ik sterf liever dan dat ik word gearresteerd'

Angst blijft

Hoe strijdvaardig de demonstranten ook lijken, de angst blijft. "Natuurlijk ben ik bang", zegt de accountant. "Ik heb de laatste dagen veel gewapende soldaten gezien en ik weet dat ze niet bang zijn om mensen te vermoorden. Ze kennen geen schaamte." Ook zegt ze dat ze nog liever op straat sterft dan dat ze wordt gevangengenomen. "Als ze je opsluiten, heb je geen idee waar je terechtkomt en wat ze met je zullen doen."

Babak vertelt dat er onder de studenten ook angst heerst, maar dat het ze niet tegenhoudt. "Studenten zijn moedig en gaan ondanks het gevaar toch de straat op." Wel zegt hij extra oplettend te zijn. "Het is nooit makkelijk geweest om vrijuit te praten, maar nu moeten we extra oppassen met wat we zeggen en tegen wie."

Rol van vrouwen

Wat opvalt is dat veel vrouwen meedoen aan de protesten. "De rol van vrouwen is erg belangrijk", zegt de accountant. "In de Iraanse samenleving zijn mannen dominant. Met onze deelname willen we laten zien dat we dat beu zijn en gelijke rechten willen. We willen een eind maken aan die seksuele discriminatie."

"Het islamitische regime heeft altijd geprobeerd om vrouwen te controleren", voegt haar vriendin daaraan toe. "We zijn net zo hoog geschoold als mannen, maar worden niet gelijk behandeld."