Coming out-video NikkieTutorials bereikt toppositie in 21 landen

De video van de Nederlandse YouTube-ster NikkieTutorials waarin ze bekendmaakt dat ze transgender is, heeft in minder dan 24 uur de toppositie op YouTube bereikt in 21 landen. Een woordvoerder van de videosite spreekt van een "indrukwekkend aantal landen". De video is ruim 17 miljoen keer bekeken.

Het filmpje met de titel I'm Coming Out is volgens de woordvoerder trending in Australië, België, Canada, Costa Rica, Duitsland, Denemarken, de Dominicaanse Republiek, Estland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Guatemala, Honduras, Ierland, IJsland, Luxemburg, Mexico, Nicaragua, Nederland, Panama, Puerto Rico en de Verenigde Staten. Op Instagram hebben ruim 1,3 miljoen mensen haar bericht waarin ze verwijst naar het filmpje, geliket.

Gisteren maakte NikkieTutorials, die in het echt Nikkie de Jager heet, in een video op haar sociale-mediakanalen bekend dat ze transgender is. De visagiste zei dat ze niet had gepland het verhaal op dit moment naar buiten te brengen, maar dat mensen haar chanteerden en dreigden haar verhaal naar de pers te lekken.

Nikkie de Jager maakte in deze video bekend dat ze transgender is: