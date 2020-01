Consumentenbond: actie tegen Tinder en andere apps die data doorverkopen

De Consumentenbond luidt de noodklok over datahandel door gratis apps als Tinder en Grindr. Uit onderzoek van een Noorse consumentenorganisatie blijkt dat tien populaire gratis applicaties gebruikersgegevens verzamelen en doorspelen naar meer dan 135 partijen. Dat gebeurt buiten het medeweten en dus zonder toestemming van de gebruikers.

Het gaat onder meer mis bij de datingsapps Tinder en Grindr, twee ovulatie-apps en de make-up-app Perfect365. Die laatste app spant de kroon, zo blijkt uit het Noorse onderzoek, met het doorverkopen van privégegevens aan 72 verschillende datahandelaren.

Ook de datingapp OKCupid, die in Nederland niet veel gebruikt wordt, deelt volgens de Consumentenbond een combinatie van gevoelige informatie zoals leeftijd, geslacht, locatie, geaardheid en drugsgebruik. Ook delen sommige apps data van gebruikers die expliciet hebben aangegeven dat ze reclame-tracking niet toestaan. Het gaat daarbij onder meer om Grindr.

Verkeerde handen

Directeur Sandra Moolenaar van de Consumentenbond zegt dat de politiek moet ingrijpen. "Door deze illegale datahandel kunnen bedrijven advertenties specifiek richten op bijvoorbeeld een 26-jarige homoseksuele, single vrouw in Amsterdam die wel eens recreatief drugs gebruikt", zegt ze. "Dat is al krankzinnig, maar die data kunnen ook nog eens in verkeerde handen terechtkomen."

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt in een reactie: "Dit zijn voorbeelden waarom we hier de focus op leggen. We hebben enkele onderzoeken lopen op dit gebied."

Een woordvoerder wijst erop dat er niet voor niets strenge wetgeving is. "We vinden het van groot belang dat mensen in deze gedigitaliseerde wereld erop kunnen vertrouwen dat organisaties zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaan. We werken samen met onze Europese collega's en zullen handhaven waar nodig."