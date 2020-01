Frankrijk worstelt met vrijkomende Syriëgangers, de eerste is naar huis

Een Franse Syriëganger die zijn celstraf van 7 jaar wegens terrorisme heeft uitgezeten, is weer vrij man. Hij is de eerste jihadist in Frankrijk die naar Syrië reisde, zich aansloot bij IS, werd gearresteerd en nu weer wordt vrijgelaten.

De onrust daarover is groot. Alle Franse media berichten uitgebreid over de vrijlating en de risico's. Velen vragen zich af of hij nu wel voldoende in de gaten wordt gehouden. "De voorzorgsmaatregelen die worden genomen, zijn niet genoeg voor zo'n soort crimineel. Zo iemand wordt net zo gevolgd als iemand met psychische problemen'', aldus oud-minister van Justitie Rachida Dati.

Syrië

Het gaat om de 33-jarige Flavien Moreau. Hij komt uit Zuid-Korea en werd als 2-jarige peuter door een Frans echtpaar geadopteerd. In Frankrijk volgde hij een bakkersopleiding. Als tiener kwam hij op het criminele pad, bekeerde zich daarna tot de islam en radicaliseerde.

Eind 2012 reisde hij naar Syrië. "Moslims in Frankrijk zijn de vijand in eigen land, ze zijn misschien nog wel erger dan ongelovigen'', zei hij destijds in een interview met een journalist van de Zwitserse krant Le Temps, die hem volgde. Moreau bleef maar kort in Syrië, reisde daarna naar Turkije, dat hem vervolgens het land uitzette.

De jihadist probeerde nog verscheidene keren om opnieuw naar IS-gebied af te reizen, maar dat mislukte. Hij werd uiteindelijk in Frankrijk opgepakt en in 2014 veroordeeld tot zeven jaar cel. Tijdens zijn rechtszaak zei hij niet deel te hebben genomen aan gevechten of gewelddadigheden in Syrië. Hij had het IS-gebied al snel weer verlaten omdat hij daar niet mocht roken, zei hij tegen de rechter.

Zwarte lijst

Volgens berichten in de Franse pers staat Moreau, die ook in de gevangenis nog tekenen van radicalisering toonde, nu ruim 11 maanden lang onder juridisch toezicht.

Dat betekent dat hij zich dagelijks moet melden bij de autoriteiten, op een vast adres moet wonen en onder verplicht medisch toezicht staat. Hij komt ook op een 'zwarte lijst' te staan en zal 'zo lang als nodig is' gevolgd worden door veiligheidsdiensten.

In Frankrijk zijn de zorgen groot, omdat Moreau geen uniek geval is. In Franse gevangenissen zitten ruim 500 mensen die veroordeeld zijn wegens, of verdacht worden van terrorisme. Nog eens ruim 1000 anderen van wie bekend is dat ze geradicaliseerd zijn, zitten vast.

Vrije voeten

De regering maakte eind vorig jaar bekend dat door Turkije de afgelopen jaren 250 Fransen zijn uitgeleverd die in IS-gebied in Syrië of Irak zaten. Van die jihadisten is Moreau nu de eerste die, na het uitzitten van zijn straf, weer op vrije voeten is gekomen.

De komende jaren zullen er meer volgen, is de verwachting. Volgens terreuronderzoekscentrum CAT werden Irak- en Syriëgangers vorig jaar doorgaans tot celstraffen van negen jaar veroordeeld.

De Franse regering zegt dat nu al per jaar gemiddeld zo'n 30 mensen op vrije voeten komen die veroordeeld waren wegens enige vorm van betrokkenheid bij terrorisme.