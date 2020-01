Premier Johnson wijst tweede referendum Schotland af

De Britse premier Johnson heeft een verzoek afgewezen voor een tweede referendum over onafhankelijkheid van Schotland. De Schotse premier Nicola Sturgeon wilde de volksraadpleging.

Johnson zegt in een reactie dat een meerderheid van de Schotten in 2014 in een referendum heeft gestemd om onderdeel te blijven van het Verenigd Koninkrijk. "Ik kan niet akkoord gaan met een verzoek dat zal leiden tot verdere onafhankelijkheids-referenda", schrijft Johnson.

Premier Sturgeon en haar Schotse Nationale Partij (SNP) zijn voorstander van een referendum. Volgens haar is er sinds 2014 veel veranderd en is een volksraadpleging over onafhankelijkheid daarom gerechtvaardigd. Zo heeft in 2016 een ruime meerderheid van de Schotse kiezers bij het Brexit-referendum ervoor gekozen om in de EU te blijven, zegt Sturgeon.

Verkiezingswinst

Vorige maand haalde de SNP in Schotland een ruime meerderheid bij de parlementsverkiezingen. Nicola Sturgeon zei tijdens haar overwinningtoespraak dat er een nieuw referendum over de Schotse onafhankelijkheid moet komen.

Zonder toestemming van Londen kan Sturgeon geen referendum uitschrijven. Ze heeft al laten weten dat Schotse regering de afwijzing zal bestuderen en later met een reactie komt.