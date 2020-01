Iran: schuldigen neerhalen Oekraïens vliegtuig worden bestraft

Iran heeft een aantal mensen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de ramp met het Oekraïense passagiersvliegtuig vorige week bij Teheran. Er wordt een speciale rechtbank opgericht die onderzoek gaat doen. De Boeing 737 van Ukraine International Airlines werd vlak na het opstijgen neergehaald met een korteafstandsraket van de Iraanse luchtafweer.

Het is niet bekend om hoeveel verdachten het gaat en wat hun rol is geweest. Ook is niet duidelijk wat voor rechtbank het wordt en of het mogelijk een proces wordt achter gesloten deuren.

Luchtvaartdeskundigen uit Iran, Oekraïne en Canada houden vandaag in Iran een bijeenkomst over het onderzoek naar de crash van de Boeing.

'Goede eerste stap'

De Iraanse president Rohani zei op de staatstelevisie dat het neerhalen van het toestel "een onvergeeflijke fout" was. Ook zei hij dat de verantwoordelijkheid niet bij "één persoon alleen kan liggen".

Het toegeven van deze fout door de Iraanse strijdkrachten noemde Rohani "een goede eerste stap". Hij zei verder dat de Iraanse regering verantwoordelijkheid neemt voor de dood van de Iraanse passagiers en de passagiers uit andere landen.

Vlak na het ongeluk ontkende Iran nog ten stelligste dat het verantwoordelijk was voor de crash. Vrijdag zei het land dat het de Boeing per ongeluk heeft neergehaald.

Bij de crash met de Boeing 737 kwamen 82 Iraniërs, 57 Canadezen en 11 Oekraïners om. Het toestel zou van Teheran naar de Oekraïense hoofdstad Kiev vliegen.