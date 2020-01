'Brugklassers hebben vaker achterstand, vooral door lerarentekort'

Middelbare scholen moeten vaker brugklassers bijspijkeren die met leerachterstanden van de basisschool komen. Scholen merken dat een groeiende groep leerlingen niet het gewenste niveau heeft. Dat stelt de belangenorganisatie VO-raad in het AD. Zonder oplossing voor problemen op de basisscholen verwacht de VO-raad dat de achterstanden alleen maar groter worden.

De krant schrijft dat de VO-raad de eerste signalen heeft gekregen van "een achteruithollend niveau in de brugklas", vooral op plaatsen waar het lerarentekort het grootst is. Dat is met name het geval in de grote steden, waar leerlingen vaak gedurende het schooljaar een andere leerkracht krijgen.

"Docenten zien dat lang niet alle leerlingen het niveau van de basisschool halen en veel moeten repareren. Dat probleem neemt alleen maar toe met het lerarentekort", zegt VO-raad-voorzitter Paul Rosenmöller.

'Talent benutten'

Als de achterstand van de leerlingen niet kan worden weggewerkt, moeten ze naar een lager schoolniveau. Ook kunnen ze bij hun overgang naar de brugklas al direct lager geplaatst worden. "Voor de kinderen is deze situatie het ergst. Zij kunnen hun talenten niet voldoende benutten", zegt Rosenmöller tegen het AD.

Het kabinet komt de komende tijd met noodmaatregelen om het lerarentekort in de grote steden aan te pakken. Eind deze maand moeten die er zijn voor Amsterdam en Den Haag. Daarna komen Rotterdam, Utrecht en Almere aan de beurt.

Het ministerie van Onderwijs meldde overigens eind vorige maand dat het lerarentekort minder hard oploopt dan voorspeld. Over vijf jaar zou het tekort 2000 fte groter zijn dan het huidige lerarentekort. Dat is 1300 fte lager dan aanvankelijk werd gedacht.