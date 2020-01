Oscarnominatie voor Nederlandse grimeur Angelina Jolie: 'Heel bijzonder'

Het is de tweede keer in z'n carrière dat hij genomineerd is voor de Amerikaanse filmprijs. Eerder werd hij genomineerd voor zijn werk aan de dramafilm Wonder, over een mismaakt jongetje. Maar dat maakt het voor hem niet minder bijzonder. "Het is een hele eer, want het is natuurlijk het hoogst haalbare in de filmwereld. Dan zeg je niet: ach, weer een nominatie."

Naast Tuiten zijn ook twee van zijn collega's genomineerd. "De nominatie is voor alle make-up in de film, dus ook van de andere fee." Hij denkt dat de nominatie te maken heeft met de kwaliteit van de hele film. "Er zit zoveel werk in. En we zijn de enige fantasy-film die genomineerd is voor haar en make up. Dat is wel bijzonder."

Benieuwd hoe Jolie er uiteindelijk uitzag?