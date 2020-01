Elf Oscarnominaties voor 'Joker', ook andere films veel genomineerd

Met elf Oscarnominaties maakt Joker dit jaar de meeste kans op een Oscar. De film over het ontstaan van de aartsvijand van Batman kreeg elf nominaties, waaronder Beste Acteur voor Joaquin Phoenix en Beste Regie voor Todd Phillips. Ook in de belangrijke categorieën Beste Film en Beste Script is Joker genomineerd.

De film is hiermee nipt leider in een sterk veld dit jaar, want drie andere films kregen tien nominaties: The Irishman, 1917 en Once upon a time... in Hollywood.

Al deze films werden ook genomineerd voor Beste Regie en Beste Film. In die laatste categorie maken nog vijf films kans op de hoofdprijs: Ford v. Ferrari, Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story en Parasite.

Het Zuid-Koreaanse drama Parasite haalde opvallend veel nominaties binnen voor een buitenlandse film: zes in totaal, waaronder Beste Regie en Internationale Film.

Ervaren acteurs

In de acteurscategorieën werden voornamelijk ervaren krachten genomineerd: Brad Pitt maakt voor zijn bijrol in Once Upon a time... in Hollywood grote kans zijn eerste Oscarbeeldje te krijgen. Hij neemt het op tegen Joe Pesci en Al Pacino uit The Irishman, Tom Hanks (A beautiful day in the neighborhood) en Anthony Hopkins (Two popes).

Kanshebbers voor Beste Acteur zijn naast Phoenix Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Jonathan Pryce en Adam Driver. De tegenspeler van Driver in Marriage Story, Scarlett Johansson, maakt dit jaar zelfs twee keer kans op de prijs: Beste Actrice voor deze film en Beste Bijrol in Jojo Rabbit.

Voor Beste Actrice neemt Johansson het op tegen Saoirse Ronan (haar vierde nominatie), Charlize Theron, Renée Zellweger en Cynthia Erivo. In de bijrolcategorie is haar concurrentie Kathy Bates, Laura Dern, Florence Pugh en Margo Robbie.

Gefeliciteerd

Opvallend is dat er, ondanks een oproep om meer diversiteit in de nominaties te brengen, opnieuw geen vrouwelijke regisseur werd genomineerd. Greta Gerwig werd gezien als een kanshebber voor haar film Little Women, maar werd overgeslagen.

Presentatrice Issa Rae leek er een kleine steek onder water over te geven met een terloopse opmerking na de bekendmaking: "Al deze mannen, gefeliciteerd."

De Oscars worden uitgereikt op zondag 9 februari in Los Angeles.