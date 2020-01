Kamerleden: langdurig opsluiten Venezolanen in Curaçao mensonwaardig

Curaçao moet stoppen met de langdurige opsluiting van Venezolaanse migranten die met een beroep op mensenrechtenverdragen hopen op het eiland te kunnen blijven. Dat zeggen Kamerleden van de commissie voor Koninkrijksrelaties na een bezoek aan de vreemdelingenbarakken van de SDKK-gevangenis op Curaçao.

Daar voerden ze gesprekken met enkele Venezolaanse gedetineerden. Drie Venezolaanse vrouwen die in het vrouwengedeelte van de gevangenis vastzitten wilden een brief overhandigen aan de Kamerleden, maar slaagden daar niet in.

In totaal zitten acht Venezolanen langer dan zeven maanden vast in de vreemdelingenbewaring van de SDKK-gevangenis.