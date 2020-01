Toch geen doodstraf voor Pakistaanse oud-president Musharraf

Een gerechtshof in Pakistan heeft het doodvonnis voor oud-president Musharraf vernietigd. Het hof liet geen spaan heel van de uitspraak die een speciaal voor deze zaak gevormde rechtbank vorige maand deed.

De procedure die werd gevolgd, het instellen van een speciale rechtbank en de selectie van het team van aanklagers waren in strijd met de wet, oordeelde het hof. Musharraf is daarom vrijgesproken.

De toenmalige generaal pleegde in 1999 een staatsgreep en was president van 2001 tot 2008. Daarna woonde hij in Londen, maar hij keerde in 2013 terug om mee te doen aan de presidentsverkiezingen.

Bij zijn terugkeer werd hij aangehouden, omdat hij in 2007 de noodtoestand had uitgeroepen. Hij zou daarmee hoogverraad hebben gepleegd en in strijd met de grondwet hebben gehandeld. Musharraf heeft steeds gezegd dat hij onschuldig is. Ook de regering en het leger verwierpen de veroordeling door de speciale rechtbank.

Musharraf had toestemming om de uitspraak in het buitenland af te wachten. Hij woont sinds 2016 in Dubai.