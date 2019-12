Oud-president Musharraf van Pakistan bij verstek ter dood veroordeeld

In Pakistan is oud-president Pervez Musharraf bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. Hij kreeg die straf opgelegd voor hoogverraad en ondermijning van de grondwet, omdat hij in 2007 de noodtoestand uitriep om daarmee zijn macht als president te vergroten.

Het is voor het eerst dat een oud-president en legerleider in Pakistan ter dood wordt veroordeeld. De rechters waren niet unaniem: twee stemden voor de doodstraf en één tegen.

Huisarrest

Pervez Musharraf kwam in 1999 door een staatsgreep aan de macht in Pakistan. Hij was president van 2001 tot 2008.

Na zijn aftreden ging hij in Londen wonen. In 2013 keerde hij terug naar Pakistan om mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Hij werd toen aangehouden en onder huisarrest geplaatst vanwege de beschuldigingen van hoogverraad en ondermijning van de grondwet.

Zeldzame aandoening

In 2014 kreeg hij toestemming om naar het buitenland te gaan. Sindsdien leeft hij in ballingschap in Dubai. "Hij ligt in het ziekenhuis daar", zegt correspondent Aletta André op Radio 1, "hij lijdt aan een schijnbaar nogal zeldzame aandoening aan zijn zenuwstelsel."

Volgens André weigert Musharraf "op medische gronden" terug te keren naar Pakistan. Of Dubai hem zal uitleveren, is nog maar de vraag. "Er is in principe wel een uitleveringsverdrag tussen Dubai en Pakistan, maar Pakistan heeft de afgelopen jaren geprobeerd hem terug naar het land te krijgen en dat is al die tijd niet gelukt. Dus of dat nu zo makkelijk gaat worden, dat weet ik niet."

Doodstraf opnieuw ingesteld

Op het moment dat het proces tegen Musharraf begon in 2013 bestond de doodstraf wel, maar werd die niet uitgevoerd in Pakistan. Maar in 2014 veranderde dat toen honderd kinderen om het leven kwamen bij een aanslag en Pakistan vond dat de daders de doodstraf verdienden. "Sindsdien is het alweer honderden keren opgelegd in Pakistan als straf. Dus het wordt wel uitgevoerd, ja."