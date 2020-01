Lava stroomt uit Filipijnse vulkaan, duizenden geëvacueerd

De Filipijnse vulkaan Taal is tot uitbarsting gekomen. Er stroomt inmiddels gloeiend hete lava over de berg. Er zijn nog geen berichten over schade of gewonden.

Er werd al verwacht dat de vulkaan op korte termijn zou uitbarsten. Sinds gisteren spuwde de vulkaan al as, en zo'n achtduizenden mensen die in de buurt wonen, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Zij zitten nu in 38 opvangcentra.

De vulkaan spuwde gisteren al as: