Kabinet denkt aan extra staatssecretaris voor aansturing Belastingdienst

Gisteren werd bekend dat de Belastingdienst wordt opgesplitst. De onderdelen Toeslagen en Douane worden losgetrokken van de dienst en zullen worden geleid door aparte topambtenaren. Nu is nog één directeur-generaal verantwoordelijk voor de hele Belastingdienst. Verder werd bekend dat er twee vertrouwenspersonen worden aangesteld, waar medewerkers van de fiscus anoniem terechtkunnen als ze misstanden signaleren.

Minister Hoekstra zei erbij dat er "een heleboel nodig is om recht te zetten wat verkeerd is gegaan". Volgens hem moet iedereen er rekening mee houden dat er ook de komende maanden, of zelfs jaren, nog dingen fout zullen gaan. "Het is het begin van een lange weg die we inslaan."

Overleg morgen

Over de vermoedelijke aanstelling van twee staatssecretarissen die verantwoordelijk worden voor de Belastingdienst zegt Hoekstra dat hij en premier Rutte eerst willen overleggen met de coalitiepartijen. "Ik wil het in de juiste volgorde doen."

Het overleg tussen het kabinet en de coalitiepartijen is morgen.

Hoekstra zei bij Buitenhof ook dat hij geen aanwijzingen heeft voor strafbaar handelen door de fiscus: