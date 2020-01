Oekraïne: Iran moest bekennen, wij hadden al bewijzen voor raketinslag

Oekraïense onderzoekers hadden al bewijs in handen voor het neerhalen van het Oekraïense passagiersvliegtuig door Iran, voordat Iran dat gisteren zelf toegaf. Dat zegt de secretaris van de nationale veiligheidsraad, Oleksi Danilov, in een interview met de BBC. Hij denkt dat Iran mede daardoor wel moest toegeven dat Iraanse militairen het toestel met een raket hadden neergehaald.

Oekraïense onderzoekers arriveerden donderdag in Teheran, een dag nadat het toestel van de radar was verdwenen. Ze hielden ons van uur tot uur op de hoogte, zegt Danilov. "En we begrepen al heel snel wat er gebeurd was."

Uit foto's die de Oekraïense onderzoekers hebben gemaakt, blijkt volgens Danilov dat de cockpit bij een explosie van onderen werd geraakt. Dat verklaart volgens hem waarom het contact met het vliegtuig in een keer weg was en de piloten niets meer van zich lieten horen. Ze waren op slag dood, zegt hij. Dat het een raket moet zijn geweest, blijkt volgens hem uit de vele gaten die in de wrakstukken zijn gevonden.