Koning Willem-Alexander naar Oman voor afscheid van sultan Qaboos

Koning Willem-Alexander reist vandaag naar Oman. Hij betuigt daar zijn medeleven na het overlijden van sultan Qaboos van de Golfstaat, die op 79-jarige leeftijd overleed. Minister Blok van Buitenlandse Zaken vergezelt de koning, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Qaboos was ongetrouwd en had geen kinderen. Hij wordt opgevolgd door zijn neef Haitham bin Tariq al-Said (65). Die ontvangt vandaag en de komende dagen mensen die hun medeleven komen betuigen. De uitvaart van Qaboos is, volgens de islamitische traditie, gisteren al geweest.

Tussen de koningshuizen van Nederland en Oman bestaan goede banden. In 2012 bracht Beatrix, die toen nog koningin was, met Willem-Alexander en Máxima een bezoek aan Oman. Dat zou oorspronkelijk een staatsbezoek zijn, maar dat ging door de onrust die er toen was vanwege de Arabische Lente in Oman niet door. Daarop volgde een privé-uitnodiging van de sultan en ging het bezoek alsnog door.

Qaboos heeft Oman bijna vijftig jaar geregeerd en was daarmee de langstzittende heerser van de Arabische wereld. Hij moderniseerde het land, maar was ook een alleenheerser die weinig ruimte gaf aan politieke tegenstanders.