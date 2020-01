Sultan Qaboos geliefd bij volk én wereldleiders: 'Hij was een bemiddelaar'

Verschillende regeringsleiders en koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Omaanse sultan Qaboos (79). Hij leidde de Arabische oliestaat bijna vijftig jaar en was daarmee de langstzittende heerser van de Arabische wereld. Zijn neef, de 65-jarige Haitham bin Tariq al-Said, volgt hem op.

In eigen land was Qaboos immens populair. Hij kwam in 1970 aan de macht, nadat hij met hulp van de Britten het regime van zijn vader omver had geworpen. Onder zijn leiding moderniseerde het land, werd het welvarender en kregen vrouwen meer rechten. "Veel mensen waren blij met hem", zegt NOS-Midden-Oosten-redacteur Hoessein Sabir. "Hij was de alleenheerser, maar veel Omanieten hadden het relatief goed onder zijn bewind."

En ook internationaal lag Qaboos goed. Hij had een heel eigen buitenlandbeleid, en werd gezien als de bemiddelaar in de regio. "Hij had contacten met iedereen, met Iran, de Golfstaten, de VS", zegt Sabir. "In heel veel conflicten was Oman de bemiddelende partij. Het land had een belangrijke rol bij de totstandkoming van het atoomakkoord met Iran, in 2015. Oman was de enige plek waar Iran en de VS samenkwamen."

Oman liet zich door de grote buur Saudi-Arabië niet onder druk zetten. "Ze zijn lid van de Samenwerkingsraad voor de Golfstaten, waar Saudi-Arabië een belangrijke stem in heeft. Dat land probeert zijn buitenlandbeleid op te dringen aan de andere landen. Qaboos heeft dat altijd weten te weerstaan."

In Oman is een rouwperiode van drie dagen uitgeroepen. Ook hangt de vlag de komende veertig dagen halfstok: