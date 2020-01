Abdelkader Benali krijgt Gouden Ganzenveer

De Gouden Ganzenveer 2020 is toegekend aan schrijver en programmamaker Abdelkader Benali. Hij krijgt de culturele prijs als ambassadeur van de Nederlandse taal, omdat hij "met zijn enthousiasmerende inzet jongeren weet te bereiken".

Jet Bussemaker, voorzitter van de Academie De Gouden Ganzenveer, maakte dat bekend in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1. Volgens de Academie slaat hij een brug tussen culturen, omdat hij juist vanuit zijn Marokkaanse achtergrond een grote bijdrage levert.

Benali (44) schrijft romans, verhalen en poëzie, maar ook toneel en journalistieke verhalen. Zijn debuutroman Bruiloft aan zee werd een internationale bestseller. Hij schreef ook boeken als Casa Benali. Het Marokkaanse huis-tuin-en-keukenkookboek en Brief aan mijn dochter, waarmee hij op het toneel stond met harpiste Lavinia Meijer.

De prijsuitreiking is op 2 april in Amsterdam. De Gouden Ganzenveer is een jaarlijkse prijs voor cultuur, wetenschap, politiek en bedrijfsleven. Vorig jaar ging hij naar internationaal opiniemaker en auteur Ian Buruma, eerder naar onder anderen Antjie Krog, Arnon Grunberg, Annejet van der Zijl, Xandra Schutte, Geert Mak en Remco Campert.