Poolse rechters betogen tegen regering, veel steun van collega's uit EU

Poolse rechters gaan vandaag in Warschau de straat op uit protest tegen de regering. Ze vrezen voor hun onafhankelijkheid. Op de stille tocht komen, na een oproep van de Poolse rechtersvereniging, collega's uit twintig andere landen af, ook uit Nederland.

Rechters mogen zich eigenlijk niet publiekelijk uitspreken in Polen. "Dat is precies waarom er wordt gedemonstreerd, juist omdat de regering geen tegenspraak duldt en geen dissidente geluiden wil horen", zei correspondent Wouter Zwart in het NOS Radio 1 Journaal.

Marc Fierstra, rechter bij de Hoge Raad in Nederland, reist ook af naar Warschau. "We gaan naar Polen omdat de rechters daar met deze demonstratie een enorm risico lopen. We willen laten zien dat beroepsgenoten uit heel Europa hen steunen. Rechters zijn erg betrokken bij de instandhouding van de onafhankelijkheid van collega's overal ter wereld, en dat geldt des te sterker voor rechters in de EU."

Fierstra heeft veel contact met Poolse collega's. "Ik hoor dat zij enorm bezorgd en bang zijn voor alles wat daar gebeurt", zegt hij. "Ze worden door allerlei tuchtrechtelijke maatregelen onder druk gezet om beslissingen te nemen die door de regering en door de toezichthoudende organen juist worden geacht."