Oekraïne vindt Iraanse excuses niet genoeg, Canada eist gerechtigheid

De Oekraïense president Zelensky vindt de excuses die Iran heeft gemaakt vanwege het neerhalen van een toestel van Ukraine International Airlines niet voldoende. Aan boord van dat toestel waren 176 mensen. Zelensky wil dat de Oekraïners die de crash willen onderzoeken, zonder belemmeringen toegang moeten krijgen tot het rampgebied.

Op Facebook schrijft de president dat de ochtend vanwege de Iraanse bekendmaking "niet goed" begon, maar dat de waarheid in ieder geval aan het licht is gebracht. "Er is een hele groep Oekraïners nu in Teheran, die toegang wil tot tot het rampgebied, de gegevens en de zwarte dozen", zei correspondent David Jan Godfroid in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat moet doorgaan, vindt hij."

Iran gaf vannacht toe dat het land de Oekraïense Boeing die woensdag bij de hoofdstad Teheran neerstortte heeft neergehaald. Volgens de Iraniërs gebeurde dat per ongeluk en was er sprake van een menselijke fout. Het vliegtuig had volgens het leger de vorm van een vijandig toestel, en bevond zich ook op zo'n zelfde hoogte.

Andere eisen

De Oekraïense president Zelensky heeft ook nog andere eisen. Zo wil hij dat de lichamen van de slachtoffers worden teruggebracht, dat er een compensatie komt en dat de verantwoordelijken voor de rechter worden gebracht. Iran had vannacht al beloofd de verantwoordelijken voor de rechter te brengen. "En Zelensky wil niet alleen op tv, maar ook officiële excuses van Iran", aldus Godfroid.

De directeur van Ukraine International Airlines zegt in een verklaring nooit aan zijn eigen mensen te hebben getwijfeld. "Geen seconde hebben we gedacht dat onze medewerkers of ons toestel de oorzaak waren van deze vreselijke vliegtuigcrash. Dit waren onze beste mannen en vrouwen."

Canada: nationale tragedie

Ook Canada heeft gereageerd op de Iraanse bekendmaking. Onder de 176 inzittenden van de Boeing 737 van Ukraine International Airlines waren 57 Canadezen. Premier Trudeau zegt "volledige medewerking" te verwachten van de Iraanse autoriteiten. Ook eist hij transparantie en gerechtigheid voor de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegtuigcrash.

"Dit is een nationale tragedie, en alle Canadezen rouwen samen", staat in een verklaring van het kantoor van de premier.