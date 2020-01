'VS deed mislukte liquidatiepoging Iraanse militair'

Op de dag dat de Verenigde Staten de Iraanse generaal Soleimani liquideerden, deed het land nog een liquidatiepoging op een hooggeplaatste Iraanse militair, in Jemen, zeggen anonieme Amerikaanse regeringsbronnen tegen dagblad Washington Post en persbureau AP.

Doelwit was Abul Reza Shahlai, die lid is van de brigade waar Soleimani de generaal van was. Deze Qudsbrigade is een elitebrigade van de Iraanse Revolutionaire Garde. De commandant werd niet gedood. Waardoor de liquidatie mislukte, is niet bekend.

De liquidatiepoging suggereert dat de Amerikanen bezig waren met een bredere operatie tegen de Qudsbrigade, die door de VS is aangemerkt als terroristische organisatie. Het Pentagon wil niet reageren op de geheime operatie.

Soeleimani werd vorige week vrijdag door een droneaanval bij het vliegveld van Bagdad.