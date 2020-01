Schadeloket Groningen gaat oude gevallen bekijken

Het Schadeloket in Groningen gaat nu ook oude meldingen van aardbevingsschade onderzoeken. Het gaat om meldingen die binnenkwamen voor 31 maart 2017 en nooit door de NAM in behandeling zijn genomen.

Het Schadeloket reageert op vragen van de Groninger Bodembeweging, meldt RTV Noord. Volgens de bewonersvereniging heeft de NAM destijds veel meldingen niet eens bekeken. Het zou vooral gaan om schade aan funderingen van huizen en gebouwen.

De NAM zou ook geen moeite hebben gedaan om meldingen te onderzoeken die uit het zogenoemde 'buitengebied' kwamen, de regio rondom het aardbevingsgebied in Groningen.

Op dezelfde plek nieuwe schade

Het is nog niet helemaal duidelijk om hoeveel oude meldingen het precies gaat; het Schadeloket heeft de oude dossiers bij de NAM opgevraagd en is ze aan het onderzoeken. Op grond van dat onderzoek moet blijken of de melders alsnog recht hebben op een schadevergoeding.

Daarnaast benadrukt het Schadeloket - officieel de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen - dat oude meldingen belangrijk kunnen zijn als later op dezelfde plek nieuwe schade is ontstaan.

In totaal zijn er nu 47.152 schademeldingen bij het Schadeloket binnengekomen. 27.953 meldingen zijn afgehandeld en er zijn nog 19.199 in behandeling op ongeveer 15.700 adressen.