Meer mensen mogen in 2020 naar de voedselbank

Meer mensen mogen dit jaar gebruik maken van de hulp door de voedselbank. Opnieuw worden dit jaar de criteria verruimd voor wie er in aanmerking komt.

Het bedrag dat een huishouden aan besteedbaar inkomen per maand over mag houden om in aanmerking te komen voor een pakket, gaat in 2020 met 5 euro per persoon omhoog. Zo mag een tweeoudergezin met 2 kinderen nu naar de voedselbank als het 515 euro per maand overhoudt na aftrek van kosten als huur, energie en zorgverzekeringen. In 2019 was dat nog 495 euro.

Meer mensen helpen

"De voedselbankbesturen maken een inschatting wat ze aandurven en of ze genoeg voedsel en vrijwilligers hebben", zegt een woordvoerder van de voedselbanken. "We willen meer mensen helpen, want er zijn veel mensen met honger."

Halverwege 2019 maakten 35.500 huishoudens gebruik van de voedselbank. Dat is ruim minder dan het aantal mensen met een laag inkomen en risico op armoede in Nederland. Het CBS schat dat aantal op bijna 600.000.

Schaamte

Om een groter gedeelte van die groep te helpen gaan de voedselbanken actiever op zoek naar potentiële klanten, bijvoorbeeld door te flyeren. Een deel van de mensen die nu nog onder de radar blijft, schaamt zich of is te trots om om hulp te vragen.

Om de drempel te verlagen wordt geëxperimenteerd met methodes om die gevoelens te verminderen. Bijvoorbeeld door de uitgifte van de noodhulp te verpakken in een winkelconcept waar mensen zelf mogen pakken in plaats van dat er voedselpakketten worden uitgegeven.

"Het is niet nodig om eenzaam en met lege koelkast thuis te zitten", benadrukt voorzitter Leo Wijnbelt van Voedselbanken Nederland.