Rechter haalt streep door de sloop van 17 huizen in Rotterdamse volksbuurt

De rechter heeft een streep gezet door het plan van woningbouwvereniging Vestia om 17 woningen te slopen in de Tweebosbuurt in Rotterdam. Hij vindt dat de bewoners van de volksbuurt onvoldoende betrokken zijn bij het plan. Ze mogen in hun woning blijven wonen.

Bewoner Edwin Dobber reageert verheugd. Meteen na de uitspraak gaat hij langs bij zijn buren, waar hij wordt onthaald met dikke knuffels en zoenen. "Wat een opluchting", roept hij uit bij RTV Rijnmond. "Wat een gerechtigheid."

Niet duidelijk is wat het betekent voor de verdere sloopplannen in de buurt. Vestia wil er - in overleg met de gemeente Rotterdam - 535 sociale huurwoningen slopen en vervangen door nieuwbouw.

Vanaf het begin stuitte het sloop-nieuwbouwplan op fel protest van bewoners. Zij zeggen slecht geïnformeerd te zijn door Vestia. Ook vragen ze zich af of ze weer kunnen terugkeren in hun buurt als de nieuwe, grotere woningen klaar zijn. De bewoners denken vooral veel duurder uit te zijn.

Andere, geschikte woonruimte

Zeventien bewoners stapten naar de rechter en kregen vandaag gelijk. "De bewoners is pas om input gevraagd nadat bekend was gemaakt dat hun woningen zouden worden gesloopt en zij hun woningen moesten verlaten", aldus de rechtbank. "Daarnaast hebben de bewoners in eerste instantie niet of nauwelijks hulp gekregen bij het vinden van andere, geschikte woonruimte. Terwijl het algemeen bekend is dat het tegenwoordig zeker in Rotterdam niet eenvoudig is sociale huurwoningen te vinden."

De uitspraak van vandaag staat haaks op een uitspraak van een (andere) rechter op vrijdag 6 september vorig jaar. Die bepaalde toen in de zaak van elf andere bewoners uit dezelfde buurt dat zij wél weg moesten. Volgens die rechter sluiten de sloop- en herbouwplannen goed aan bij de plannen die gemeente (en het Rijk) hebben voor Rotterdam-Zuid. Tijdens die zitting zei de rechter al: "als mijn collega 'a' zegt, wil dat niet zeggen dat ik ook 'a' zeg," aldus RTV Rijnmond,

Halt aan afbraak

De vraag is nu wat Vestia en de gemeente Rotterdam gaan doen. De woningbouwvereniging en gemeente hebben nog niet gereageerd op de nieuwe uitspraak. In theorie is het mogelijk dat de sloop- en nieuwbouwplannen doorgaan, met uitzondering van de 17 woningen waarover de rechtbank nu een uitspraak heeft gedaan.

Maar dat is voor later, zegt een van de zeventien, Wim Leeuwis. "Deze uitspraak, daar kunnen we wat mee. We kunnen in ieder geval blijven zitten. De afbraak en het bewonersbeleid wordt een halt toegeroepen. Dat geldt niet alleen voor hier, maar ook voor andere buurten. Bewoners moeten gewoon gehoord worden."