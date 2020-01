Ondanks bouwstop groeit het aantal hotels in Amsterdam explosief

Het aantal hotels in en rond Amsterdam blijft groeien. Binnen de stad kwamen er de afgelopen vijf jaar 7700 hotelkamers bij, een toename van een kwart. In de regio rond de hoofdstad was de groei zelfs 40 procent, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant.

De krant baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam. De cijfers gaan niet over verhuurde kamers via platforms als Airbnb, waarvan het aantal de laatste jaren ook zeer sterk gegroeid is.

Bouwstop

Vanwege de toegenomen overlast door toeristen nam de gemeente de afgelopen jaren meerdere maatregelen om de groei te remmen. Zo kondigde het vorige stadsbestuur in 2016 aan om voortaan standaard 'nee' te zeggen tegen hotelplannen.

"Ik wil geen complete hotelstop, want Amsterdam groeit en blijft zich ontwikkelen. Dus kunnen er redenen zijn om toch een nieuw hotel toe te staan. Hotels zijn er ook niet alleen voor toeristen, maar ook voor zakelijke bezoekers", zei toenmalig wethouder Kajsa Ollongren (D66).

Dat het aantal hotelkamers sindsdien toch sterk is doorgegroeid, komt vooral doordat er al eerder volop vergunningen waren afgegeven.

Grootste hotel

De stijging zet ook dit jaar door. Zo opent vandaag het hotel nhow Amsterdam RAI, met 650 kamers het grootste van Amsterdam. Later dit jaar zouden daar nog Van der Valk Amsterdam RAI (440 kamers) en Holiday Inn Expres (579 kamers) bij komen.