ChristenUnie: vuurwerk alleen door speciale clubs

De ChristenUnie wil dat voortaan alleen nog vuurwerk mag worden afgestoken door plaatselijke "vuurwerkclubs". Als die toestemming krijgen van de gemeente, kunnen volgens de regeringspartij deze clubs als enige met vuurwerk het nieuwe jaar inluiden.

De afgelopen dagen is de discussie over een vuurwerkverbod weer opgelaaid; verschillende gemeenten vinden het na de incidenten van de afgelopen jaarwisseling welletjes en voor het eerst is een meerderheid in de Tweede Kamer voor het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen.

De coalitie is er tot nu toe verdeeld over. Het kabinet, dat vandaag voor het eerst dit jaar vergadert, komt vanmiddag met cijfers over de jaarwisseling, maar zal waarschijnlijk nog geen knopen doorhakken over een eventueel verbod.

Mensen verbinden

De ChristenUnie was al voor een verbod op knalvuurwerk en pijlen, maar wil nu nog verder gaan. Kamerlid Van der Graaf benadrukt dat er rond Oud en Nieuw meer vuurwerkslachtoffers waren dan vorig jaar en dat op sommige plaatsen hulpverleners met vuurwerk werden bekogeld.

"Er zijn zelfs mensen om het leven gekomen. Als er zoveel misgaat, moet je iets doen", zegt het Kamerlid. Ze wil gebruik van consumentenvuurwerk door anderen dan de clubs niet meer toestaan.

Volgens de ChristenUnie kan het afsteken van vuurwerk door lokale clubs mensen verbinden en wordt de vuurwerktraditie zo op een veilige manier behouden. Van der Graaf: "Het lijkt mij prachtig als mensen uit de buurt samenkomen om vuurwerk in hun wijk ter organiseren of wanneer op het dorpsplein samen het nieuwe jaar wordt ingeluid."